السعودية تتسلم رئاسة مجموعة الـ 20 وتستضيف قمتها العام المقبل

2019/06/29 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت السعودية، السبت، رئاسة مجموعة الـ20 من اليابان، في ختام قمة المجموعة التي عقدت في مدينة أوساكا على مدار يومين.وفي كلمة له أمام الجلسة الختامية للقمة، وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الدعوة إلى القادة لحضور قمة العشرين المقبلة في العاصمة السعودية الرياض.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): ” ستتولى المملكة رئاسة […]

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