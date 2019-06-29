2019/06/29 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vDPN3QgDNYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تيار الحكمة الوطني يحيي الذكرى الـ 99 لثورة العشرين في مكتب السيد عمار الحكيم - 2019/6/29) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تيار الحكمة الوطني يحيي الذكرى الـ 99 لثورة العشرين في مكتب السيد عمار الحكيم - 2019/6/29) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).