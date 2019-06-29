وزير النقل: أجواؤنا آمنة ومستقرة وتدار بكوادر عراقية متخصصة

2019/06/29 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم السبت، ان أجواءنا آمنة ومستقرة وتدار بكوادر عراقية متخصصة متمثلة بالرقابة الجوية والاتصالات في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية.

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