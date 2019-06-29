لجنة النظر في الخطة الاستثمارية لمحافظة كركوك تعقد إجتماعا لها يوم غد الأحد

2019/06/29 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، اليوم السبت، ان اللجنة المشكّلة باشراف رئيس الوزراء وبرئاسة وزير التخطيط ، للنظر في الخطة الاستثمارية لمحافظة كركوك للعام الحالي ٢٠١٩ ستعقد اجتماعا مهما، في مبنى وزارة التخطيط يوم غد الأحد الساعة ١٢.٣٠ ظهراً.

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