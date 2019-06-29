للمرة الاولى … درجة حرارة فرنسا تتجاوز 45 مئوية

2019/06/29 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت سجلات الطقس لدائرة الانواء الفرنسية، وصول درجة الحرارة الى 45,9 في قرية غالارغو لومونتيو قرب مدينة مونبيلييه جنوبي فرنسا، للمرة الاولى.وقالت وسائل إعلام فرنسية، ان “وصول لهذا الدرجة تكسر فيها درجة الحرارة البالغة45,1 مئوية المسجلة في الثالثة بعد ظهر الجمعة في فيلفياي في الجنوب”.وتشهد فرنسا وعدة دول أوروبية موجة حر […]

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