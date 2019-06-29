2019/06/29 | 22:33

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وزير الداخلية يناقش الأوضاع الأمنية في البصرة

كلمة -

بغداد

ناقش وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري قائد شرطة البصرة

محافظة الفريق رشيد فليح الاوضاع الامنية في المحافظة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان "الياسري التقى فليح وناقش معه مجمل

الأوضاع الأمنية في المحافظة وأهمية بذل قصارى الجهود لتحقيق الأمن

والاستقرار".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء مناقشة مكافحة الجريمة وتقديم

افضل الخدمات للمواطن البصري".

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