الخارجية العراقية تدين القصف التركي على منطقة كورته بالسليمانية

2019/06/29 | 22:33

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بغداد اليوم _ بغداد

ادانت وزارة الخارجية العراقية، السبت (29 حزيران 2019)، القصف التركي على منطقة كورتة بالسليمانية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العراق يعبر عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِّ التركيِّ بقصف مكثف على منطقة كورته في محافظة السليمانيّة؛ ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيِّين الآمنين".

بغداد اليوم - بغداد

كشفت انتصار الغريباوي النائب عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، عن سبب عدم نيل مرشحي وزارة التربية ثقة مجلس النواب حتى الان.

وقالت الغريباوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الصراع السني - السني على

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، ان جلسة برلمان اقليم كردستان ليوم غد سيتم تأجيلها لعدم التوصل لحسم أسماء الكابينة الوزارية.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة برلمان كردستان غدا سيتم تأجيلها لان الاتحاد الوطني

بغداد اليوم- بغداد

اكدت قيادة عمليات البصرة، السبت، استحصالها موافقات بخصوص التظاهرات التي تشهدها المحافظة، محذرة بالوقت ذاته من وجود مندسين.

وذكرت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه أن "القيادة تؤكد أوامرها السابقة في استحص

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