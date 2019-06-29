الصيادي لـ

2019/06/29 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد عضو مجلس النواب، كاظم الصيادي، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غير قادر على تقويم عمل الدولة.

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