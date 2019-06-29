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العراق يدين قصف طائرتين تركيتين مناطق في السليماينة


العراق يدين قصف طائرتين تركيتين مناطق في السليماينة
2019/06/29 | 22:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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