2019/06/29 | 22:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هيثم الجبوري... المدافع عن "شياطين المال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/سومر نيوز
في خطوة واضحة المعالم، بل واضحة الصفقات التي تقف خلفها، كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبور...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
هيثم الجبوري... المدافع عن "شياطين المال) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( هيثم الجبوري... المدافع عن "شياطين المال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).