هيثم الجبوري... المدافع عن

2019/06/29 | 22:36

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بغداد/سومر نيوز

في خطوة واضحة المعالم، بل واضحة الصفقات التي تقف خلفها، كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبور...

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