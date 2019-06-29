لعبة تحول صرخات المتعة والمرح إلى بكاء وهلع!

2019/06/29 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} انهارت لعبة ملاهٍ خطيرة، في أوزباكستان مما أدى إلى سقوط العشرات على الأرض ومقتل فتاة.

ولقيت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا وتدعى ”إم إتش“، مصرعها إثر انهيار ”لعبة ديسكفري“ في ملاهٍ بمدينة ”جيزك“ التي تقع على بعد 125 ميلًا إلى جنوب غرب العاصمة الأوزبكية طشقند.وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن اللعبة كانت تدور وتتأرجح في الهواء وهي تحمل راكبيها، عندما وقعت الكارثة وانكسرت الذراع المعدنية التي تحملها إلى نصفين.وتحولت صرخات المتعة والمرح إلى بكاء وهلع فور انهيار اللعبة وسقوطها على الأرض في حديقة ملاهي ”استكلول“ التي تقع على ضفة نهر ”سانزار“.في غضون ذلك، أعلنت السلطات المحلية، أن الحادثة أودت بحياة فتاة واحدة، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت هناك إصابات بين الراكبين الآخرين.وتحظى لعبة ديسكفري بشعبية كبيرة في عدة دول، على الرغم من خطورتها، وتسبب ضعف تصميمها في عدة حوادث سابقة إذ لا تتم صيانتها بشكل دوري.

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