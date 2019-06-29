العراق يدين القصف التركي لمناطق في السليماينة

2019/06/29 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ادان العراق، السبت، قصف طائرتين تركيتين مناطق في السليماينة، مطالبا الجانب التركي بوقف القصف.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ العراق يعبِّر عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجوِّ التركيِّ بقصف مكثف على منطقة كورته ك/محافظة السليمانيّة، ممَّا تسبَّب بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيِّين الآمنين”.[…]

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