2019/06/29 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس خيم التعادل السلبي على المباراة المنتظرة بين الكاميرون حاملة اللقب وغانا، السبت، في مدينة الاسماعيلية، ضمن الجولة الـ2 من منافسات المجموعة الـ6 لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.ورفعت الكاميرون رصيدها إلى 4 نقاط في الصدارة بعد فوزها الافتتاحي على غينيا بيساو 2- 0 لتقترب من ثمن النهائي، فيما حصدت غانا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس أفريقيا..



التعادل يخيم على لقاء الكاميرون وغانا وكالة خطوة برس.

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