وزير الخارجية العراقي يهاتف نظيره البحريني ويندد بالهجوم على السفارة

2019/06/29 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، باقتحام عدد من المتظاهرين العراقيين أمس الخميس مقر السفارة البحرينية ببغداد.ونقلت مصادر صحفية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الحكيم أكد خلال الاتصال الهاتفي بنظيره البحريني “التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسيّة، ومنها...

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