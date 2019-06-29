2019/06/29 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية , نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي لمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي للصحفيين والعيد الوطني للصحافة العراقية .وقال حربية , في رسالة تهنئة , بأسمي وناسبة عن الأبطال من ضباط ومقاتلين في جميع التشكيلات الأمنية بقيادة المقر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حربية يهنىء اللامي لمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي للصحفيين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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