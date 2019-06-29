2019/06/29 | 22:55

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الخارجية الإيرانية: طهران ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الضغوط بالمقاومة

أكد المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم السبت،

أن طهران ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الضغوط

بالمقاومة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سيد عباس موسوي علق اليوم

السبت في بيان له، على التصريحات الاخيرة للمسؤولين الأمريكيين خاصة

المتحدث بإسم مجلس الامن القومي الامريكي الذي قال "يجب على ايران

الرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية"، قائلاً، ان ايران ترد

على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الضغوط بالمقاومة ولكن على ما

يبدو ان الدبلوماسية في قاموس المسؤولين الامريكيين تعني الحظر

والإرهاب الإقتصادي!.

واضاف، لم نر من الإدارة الأمريكية حتى اللحظة سوى الحظر غير

القانوني والحرب والإرهاب والإقتصادي لكي نرد عليه.

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