2019/06/29 | 22:55

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شرطة البصرة تستحصل الموافقات بإعتقال العناصر التي تستهدف الدور السكنية

اعلن قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، السبت، عن حصول الموافقات

باعتقال العناصر التي تستهدف الدور السكنية.

وقال فليح في بيان ، إنه "تم حصول الموافقات القضائية بالقاء القبض

على العناصر التي تستهدف الدور السكنية للمواطنين بما فيهم

المسؤولون لابعاد المدفوعين لهذا الاتجاه عن المتظاهرين السلميين".

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