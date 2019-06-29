ممثل المرجعية الدينية: ظاهرة السب وشتم الاعراض على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء للعراق

2019/06/29 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت المرجعية الدينية في محافظة النجف امس الجمعة، انتشار ظاهرة السب والقذف وشتم الاعراض على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة ان هذه الظاهرة تسيء للعراق.وقال ممثل المرجعية احمد الصافي في خطبة امس الجمعة من الصحن الحسيني، تابعتها “الغد برس”، إنه “انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة السب والقذف وشتم الاعراض على مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحا أن...

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