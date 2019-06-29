مجلس الامن الدولي يزور بغداد غدا

2019/06/29 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد وزارة الخارجية العراقية، بحسب ما اعلنت امس الجمعة، لاستضافة اعضاء مجلس الامن الدولي، في بغداد غدا السبت.وقالت الخارجية في بيان : ان “اعضاء المجلس سيقومون بزيارة بغداد السبت لمدة يوم واحد، بدعوة من الحكومة العراقية، حيث ستتضمن الزيارة لقاءات مع رئيس الجمهوري برهم صالح، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد...

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