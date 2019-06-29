2019/06/29 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فقه المصطفى .. موسم الحج - 2019/6/29) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 76eO1jKscGg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فقه المصطفى .. موسم الحج - 2019/6/29) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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