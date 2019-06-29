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شاهد بالفيديو.. حماس : مواقف العراق والكويت وايران وشعب البحرين مشّرفة للقضية الفلسطينية


شاهد بالفيديو.. حماس : مواقف العراق والكويت وايران وشعب البحرين مشّرفة للقضية الفلسطينية
2019/06/29 | 23:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: RRP5JXSwX4g

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