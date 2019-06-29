السهيل يوجه مديريات التربية العامة بتوفير جميع وسائل التبريد للطلبة

2019/06/29 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التربية وكالة قصي السهيل، اليوم السبت، بضرورة التركيز على التوجيهات السابقة الخاصة بضرورة توفير جميع وسائل التبريد للطلبة.

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