شرطة البصرة تعلن حصول الموافقات باعتقال العناصر التي تستهدف الدور السكنية

2019/06/29 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- االنور نيوز/ البصرة

أعلن قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، السبت، عن حصول الموافقات باعتقال العناصر التي تستهدف الدور السكنية.

وقال

فليح في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم حصول الموافقات

القضائية بالقاء القبض على العناصر التي تستهدف الدور السكنية للمواطنين بما فيهم

المسؤولون لابعاد المدفوعين لهذا الاتجاه عن المتظاهرين السلميين”.

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