السلطات التونسية تحدد هوية انتحاري “شارل ديغول”

2019/06/29 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توصلت السلطات الأمنية التونسية إلى هوية انتحاري شارع شارل ديغول الذي فجر نفسه في العاصمة، يوم الخميس.وأفاد الناطق الرسمي باسم “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” في تونس، سفيان السليطي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، وتابعتها /المعلومة/، بأنه تم تحديد هوية منفذ عملية التفجير في شارع شارل ديغول التي جرت يوم […]

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