2019/06/29 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعتبر عضو تيار الحكمة ايسر الجادري، اليوم السبت، تأجيل موعد حسم ملف الدرجات الخاصة بانه دليل على اخفاق الحكومة، فيما بين ان التيار ليس امامه سوى التصويت يوم غد على التأجيل.وقال الجادري في تصريح خاص لـ”خطوة برس” إن “تأجيل موعد انهاء ملف الدرجات الخاصة، يعني اخفاق الحكومة ببرنامجها الحكومي الذي وعدت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تيار الحكمة: لا سبيل أمامنا سوى التصويت على تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة وكالة خطوة برس.

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