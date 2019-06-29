ملك البحرين يعلق على موقف العراق من الاعتداء على سفارة بلاده

2019/06/29 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على موقف الحكومة العراقية من الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة بلاده في العاصمة بغداد. وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية امس الجمعة، إن عاهل البلاد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح أكد “تقديره للموقف العراقي من الاعتداء، وما اتخذته بغداد من إجراءات لأجل توفير...

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