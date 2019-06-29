مجلس البصرة يتابع اعمال تدقيق اسماء المتقدمين للتعيين في التربية وانسيابية توزيع بطاقات الماستر كارت

2019/06/29 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقياعلن مجلس محافظة البصرة، متابعة تدقيق اسماء المتقدمين للتعينات في مديرية التربية.وذكر رئيس المجلس صباح البزوني للمركز الاعلامي ان المجلس خول لجنة التربية والتعليم لمتابعة تدقيق اسماء المتقدمين للتعينات في تربية البصرة.واضاف الحكومةالمحلية في البصرة تولي هذه القصية اهتماما كبيرا، وتؤكد على ضرورة مراعاة كافة الضوابط والشروط المطلوبة في الاختيار فضلا عن التاكيد على المساواة والعدالة في الاختيار.منوها ان المجلس حث التربية بضرورة الاسراع في اكمال اعمالها لاعلان اسماءالمقبولين في البصرة.من جانبه ذكر رئيس لجنة التربية امين منصور للمركز الاعلامي» تابعنا اعمال لجنة التعبين من خلال متابعة عملية تدقيق معلومات المتقدمين للتعيين في استعلامات المديرية والتي يشترك فيها عدد من المشرفين التربويين للأسراع في انجاز العمل، لافتا الى ان التدقيق يجري بصورة جيدة رغم الأعداد الكبيرة للمتقدمين من اجل الوصول الى عملية فرز الأسماء.واشار منصور الى ان زيارة مديرية تربية البصرة تضمنت كذلك متابعة اجراءات تسليم بطاقات الماستر كارد من قبل قسم المالية والتي تجري بأنسيابية وفق جدول زمني متأملا ان يتم استيعاب جميع المدارس خلال مدة شهرين، موضحا ان سعر بطاقة الماستر كارد الجديدة عند التفعيل سيكون عشرة الاف ( ١٠٠٠٠ ) دينار فقط تخفيضا للملاكات التربوية بالأتفاق مع المصرف وشركة البطاقة الذكية.

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