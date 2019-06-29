امانة بغداد تعلن المباشرة بالمرحلة الثانية لصيانة

2019/06/29 | 23:04

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت امانة بغداد، السبت (29 حزيران 2019)، المباشرة بالمرحلة الثانية لصيانة "نفق الزيتون" في العاصمة.وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة المشاريع التابعة لامانة بغداد، باشرت باعمال الصيانة وتبديل الفواصل في نفق الزيتون من تقاطع الخرطوم بأتجاه ساحة النسور كمرحلة ثانية وعلى المسار الايمن من الطريق حيث يستمر العمل وحسب الخطة المرسومة مدة اسبوعين ومن بعد ذلك يتم انتقال العمل الى الجهة المعاكسة والتي هي من ساحة النسور بأتجاه تقاطع الخرطوم". وأكدت أن "المفارز المرورية للامانة موجودة منذ اللحظات الاولى لبدء العمل وبأشراف العقيد محمد محمود امر قاطع مرور الكرخ الجنوبي ومفارزه مع وضع العلامات المرورية التحذيرية عن وجود الاعمال والاشرطة الضوئية والمصدات البلاستيكية التي تساهم في فصل منطقة العمل عن مسار سير المركبات علماً ان مساحة العمل بلغت بطول 4.5 كم". ورجحت الامانة، بحسب البيان، أن "تشهد هذه المنطقة زخماً مرورياً كبيراً لاهميتها، حيث انها تعتبر حلقة وصل للمنطقة الجنوبية بمنطقة الوسطى لجانب الكرخ ومركز الرصافة"، داعية "سواق المركبات الى تغيير مسارهم بالاتجاهات الاخرى للمساهمة الوطنية في تخفيف الزخم المروري الذي سوف يحصل نتيجة القطع والاعمال". ودعت الامانة، سائقي المركبات الى اتخاذ المسارات البديلة التالي: 1- وانت قادم من ساحة التحرير عبر جسر الجمهورية تأخد المسار الايمن بأتجاه تقاطع السنك وانت مخيير اما الاستمرار للامام نحو ساحة جمال شارع الاذاعة او الاستدارة على جهة اليسار الى تقاطع الخارجية ومنطقة العلاوي. 2- نصل الى تقاطع الخرطوم وانت مخيير اما تأخذ المسار الايمن والمتوجه الى تقاطع الخارجية والمتحف او تأخذ المسار الايسر وتدخل المنطقة الخضراء بأتجاه تقاطع التشريع ومن ثم يمين التقاطع متجه الى تقاطع عمان وبأمكانك الاستمرار الى الامام بأتجاه الطريق السريع بأتجاه القادسية والحارثية او تأخذ المسار الايمن بأتجاه ساحة دمشق او على جهة اليسار بأتجاه تقاطع 14 تموز بأتجاه جسر المعلق بأتجاه الكرادة".

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