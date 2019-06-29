2019/06/29 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إيليوت إنغل يطالب وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين بفرض عقوبات على قوات الدعم السريع في السودان وقائدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/29 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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