كتاب جديد عن خاشقجي يكشف محاولة اغتياله بلندن

2019/06/29 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف كتاب جديد للصحفي في "وول ستريت جورنال" أوين ويلسون، معلومات جديدة عن قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي كانت محط أنظار العالم

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