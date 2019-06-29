اعتقال 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية في بغداد

2019/06/29 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم امس الجمعة أن: “أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية خط أحمر ويمنع تجاوزه، كما وجه الوزير بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر قوة الحماية المعنية بحماية السفارة لتقصيره بالواجب”.فيما أعربت الحكومة...

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