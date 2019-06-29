2019/06/29 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SVIlYSU5p-w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس الامريكي دونالد ترامب يلغي الحظر عن شركة هواوي الصينية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس الامريكي دونالد ترامب يلغي الحظر عن شركة هواوي الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).