2019/06/29 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، إعادة (٥٠)عائلة نازحة بعد تدقيق بياناتهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وايصالهم إلى مناطق سكناهم في قضاء القائم".

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