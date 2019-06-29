وزير الإتصالات: نسعى الى تطبيق الإنتقال الى العالم الرقمي متمثلاً بالحوكمة الالكترونية

2019/06/29 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، اليوم السبت، ان وزارته تسعى بجميع تشكيلاتها المختصة بتطبيق الانتقال الى العالم الرقمي التي تتمثل بمشروع الحوكمة الالكترونية.

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