45 مليون دولار لـ تصميم قطار بغداد المعلق

2019/06/29 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

أعلن نائب في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أنه تم دفع

45 مليون دولار لتصميم قطار بغداد المعلق، الذي لم ينفذ منه شيء حتى

الآن.

وقال النائب عن تيار الحكمة العراقي، جاسم البخاتي: إنّ "هذا المبلغ

يمكن أن يشمل التنفيذ أيضاً"، بحسب موقع "المسلة" العراقي.

وأضاف: "هناك شركات قدمت عروضها، ومن بينها كورية، مقابل 15% تدفع

مسبقاً والمتبقي 85% يدفعه العراق على مدى 14 سنة حتى يتم تسديد

المبلغ".

وتابع: "هذا ما تم الاتفاق عليه مع حكومة بغداد والحكومة الاتحادية،

ولغاية الآن لم نر أي بوادر ولا توجد استجابة لتنفيذه".

أعلن مجلس بغداد تفاصيل المشروع المقرر تنفيذه من قبل ائتلاف شركتي

"الستوم" الفرنسية و"هونداي" الكورية الجنوبية، كاشفاً عن أسباب

التأخير.

من جانبه قال رئيس لجنة التخطيط العمراني والاستراتيجي في مجلس

بغداد، نزار السلطاني: إن "فكرة المشروع انطلقت عام 2010 وتبنتها

المحافظة".

وأشار إلى أنها وقعت عقداً مع شركة الستوم لتنفيذ الدراسات

الاستشارية والتصاميم للمشروع في عام 2011، وتمت المصادقة على

التصاميم في عام 2016.

وأردف أنه "بعد المصادقة على التصاميم زار وفد فرنسي المحافظة وقدم

عرضاً مالياً لتنفيذ المشروع، يتلخص بإقراض الحكومة العراقية مبلغ

كلفة المشروع".

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