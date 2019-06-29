2019/06/29 | 23:35

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عاجل | المتحدث العسكري باسم #الحوثيين: استهدفنا مرابض الطائرات الحربية في مطار #جازان بعدة هجمات بطائرة مسيرة

عاجل | المتحدث العسكري باسم #الحوثيين: استهدفنا مرابض

الطائرات الحربية في مطار #جازان بعدة هجمات بطائرة مسيرة

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