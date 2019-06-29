2019/06/29 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | المتحدث العسكري باسم #الحوثيين: استهدفنا مرابض الطائرات الحربية في مطار #جازان بعدة هجمات بطائرة مسيرة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | المتحدث العسكري باسم #الحوثيين: استهدفنا مرابض الطائرات الحربية في مطار #جازان بعدة هجمات بطائرة مسيرة
عاجل | المتحدث العسكري باسم #الحوثيين: استهدفنا مرابض
الطائرات الحربية في مطار #جازان بعدة هجمات بطائرة مسيرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | المتحدث العسكري باسم #الحوثيين: استهدفنا مرابض الطائرات الحربية في مطار #جازان بعدة هجمات بطائرة مسيرة) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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