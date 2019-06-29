نائب عن الحكمة: لن نتراجع عن المعارضة حتى لو منحنا امانة بغداد

2019/06/29 | 23:35

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بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، السبت، أن التيار لن يتراجع عن المعارضة حتى لو منح امانة بغداد، والقرار لا رجوع عنه.

وقال فدعم خلال استضافته في برنامج "سياسي الابعاد" الذي تبثه قناة العهد، إن "تأجيل حسم الدرجات الخاصة مخالفة قانونية"، مبينا أن "عدم اكتمال الطبخة اجل انعقاد جلسة اليوم، وتأجيلها لا علاقة له بالنصاب القانوني"، لافتا الى أن "الفصل التشريعي الثاني للبرلمان سينتهي يوم 3 تموز". وأضاف، أن "اي اجراء يصدر من اصحاب المناصب الخاصة بعد غد يعتبر باطلا"، مشيرا الى أن "المادة الخاصة بالدرجات اضيفت بعلم واقتراح الحكومة، ولا يوجد اي طلب رسمي من الحكومة بشأن تأجيلها".

وبشأن معارضة تيار الحكمة، قال فدعم أن "قرارنا بالمعارضة لا رجعة فيه إلى نهاية الدورة، والحكمة تلقى عروضا قبل ساعات من ذهابها للمعارضة، لو عرضت على غيرها لما تردد بقبولها"، مبينا أن "الحكمة يتراجع عن المعارضة حتى لو منحت الحكمة امانة بغداد، ولن نصوت على عبد الحسين عبطان اذا رشح لمنصب أمين بغداد".

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وقال الصيادي في تصريح صحفي، إن "قرار الرئاسات الثلاث بتأجيل حسم مل

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