6 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

2019/06/29 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ضد البحرين والعراق..وفلسطين ابن الديرة الخليج الاماراتية لا يمكن أبداً قبول الاعتداء السافر على سفارة البحرين في بغداد، فهو عمل مخالف لكل الشرائع والقوانين والتقاليد الدبلوماسية المعنية، وحسناً فعلت السلطات العراقية حين بادرت إلى تطويق المسألة عبر القبض على عشرات الجناة، ما يرجى معه دوام العلاقة الطيبة بين البلدين الشقيقين.اعتذار حكومة بغداد...

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