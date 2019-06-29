نشطاء البحرين ينتقدون سلطة بلادهم بعد زيارة ليفني للمنامة

2019/06/29 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وجه النشطاء البحرينيون انتقادات حادة لسلطة بلادهم، ولوزيرة الخارجية الكيان الصهيوني السابقة تسيبي ليفني بعد زيارة قامت بها الجمعة الماضية إلى البحرين والتقت

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