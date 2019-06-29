تيار الحكمة يتخلى عن عبطان

2019/06/29 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، اليوم السبت، أن التيار لن يصوت على ورقتهم الرابحة، وزير الشباب والرياضة السابق وصاحب الحظ الاوفر

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