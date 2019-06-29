تفكيك عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير جنوب صلاح الدين

2019/06/29 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} فككت قوات الحشد الشعبي، مساء السبت، عبوتين ناسفتين كانتا معدتين للتفجير جنوب محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للسحد، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي عثرت، مساء اليوم، على عبوتين ناسفتين كانتا معدة للتفجير في منطقة تل الذهب جنوب محافظة صلاح الدين.وأضاف، أن هندسة اللواء تمكنت من معالجة العبوتين بشكل آمن.انتهى

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