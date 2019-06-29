محافظة عراقية تتصدر معدل الاعلى درجة حرارة عالمياً

2019/06/29 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تصدرت محافظة البصرة، الاعلى درجة حرارة عالمياً اليوم السبت.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} ان" محافظة الصبرة تصدرت الاعلى درجة حرارة عالمياً بـ{50}مْ".واضاف" فيما جاءت محافظة الجهرة الكويتية بالمرتبة الثانية بدرجة حرارة {49.7}مْ، تليها مدينة عبادان الايرانية بدرجة حرارة {49.5}".واشار الى" استمرار هبوب رياح السموم الشمالية الغربية في مدن البلاد خلال هذا الاسبوع"انتهى

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