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في احتفالية الذكرى السنوية لثورة العشرين صالح والحلبوسي: علينا تركيز كلَ جهودنا مع الأصدقاء والأشقاء لتفادي الحرب

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تاريخ النشر

29/06/2019 11:28 PM

بغداد –متابعة المشرق:أكدَ رئيس الجمهورية برهم صالح ان العراق بموقعه الاعتباري المهم، كدولة قادرة على التوازن وعلى الإسهام بحفظ الأمن الاقليمي، والعملِ على الحيلولة دون تطور النزاعات الى حروب اخرى، مشدداً على ان "التحدي الكبير أمامنا، كعراقيين في قيادة الدولة العراقية وكسياسيين في قواها السياسية المختلفة، وكشعب، هو في مدى النجاح الذي يمكن أن نحققَّه بالحفاظ على العراق".



واشار بكلمة القاها في احتفالية اقيمت بمناسبة ذكرى ثورة العشرين، الى "أهمية الحاجة أن نتآزرَ جميعنا من أجل الشعور بمسؤوليتنا جميعاً للنهوض بهذه المسؤولية وتفادي التمزق والعبث بمصير البلد الذي عانى الكثير"، موضحاً ان "قوة الدولة وحفظ هيبتِها وكرامتِها واستقلالِها وأمنِها وتعزيز مؤسساتها هو ما يجب أن يجمعَنا ويوحدنا ويدفع بنا نحو إدراك خطورة اللحظة الراهنة من جهة وأهميتِها من جهة أخرى للتأسيسِ والبناء الصحيح".وأضاف "نحن، في المنطقة، الأكثر تجربة وعبرة من مآسي الحرب، ما مررنا به يكفي لتحميلِنا مسؤولية أن نكون مُسهمين أساسيين من أجل السلام والعدلِ والصداقة والتعاون ما بين الشعوب والأمم والدول في منطقتنا والعالم"، مؤكداً ان "ما عاشه شعبنا وبلدنا من ويلات الحروبِ وكوارثها، وما زلنا نعيشه، يفرض علينا قول: لا، للحرب، وأن نركز كلَ جهودنا وعلاقاتنا وتفاهمنا مع الأصدقاء والأشقاء والجيران حتى نتفادى مصير الحرب سواءٌ بحفظ بلدِنا أو بحفظ جوارنا واشقاؤنا واصدقاؤنا".



على الصعيد ذاته اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امس السبت، أنه من غير اللائق أن يلعب العراق دور الحياد السلبي بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة، فيما شدد على أن العراق لن يكون حطبا لحروب الآخرين.



وقال الحلبوسي في كلمة القاها خلال احتفالية اقامتها هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى ثورة العشرين إن “الاخطار التي تحيط بنا من كل الجوانب تتطلب منا مواقف حكيمة قبل كل شيء”، مشيرا إلى ضرورة أن “يكون لحكماء البلد رأي فيما يجري”.



وأضاف انه “ليس من اللائق ان يلعب العراق دور الحياد السلبي ويغلق الابواب قلقا مما يجري لكنه في نفس الوقت لن يكون حطبا لحروب الاخرين”، لافتا إلى أن “ العراق لعب دورا محوريا حتى اصبح مقصدا للمسؤولين العرب والاجانب”.

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