القدم السكرية ... مرض يصيب 7% من مرضى السكر

2019/06/29 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مرض خطير يصيب مرضى السكر ويشكل أحد أهم أسباب بقاء مرضى السكر بالمستشفيات في اقسام الجراحة وقد يصيب حوالي 5-6 % من مرضى السكر النوع الثاني و7% من مرضى السكر فوق سن الستين وتشمل متلازمة القدم السكرية مجموعة من الأمراض التي قد تحدث مجتمعة أو متفردة وتشمل.



التهاب الأعصاب ، قصور الدورة الشريانية ، مرضى شاركوت العصبي المفصلي ، القدم السكرية وتسوس العظام *وفى الغالب ما يكون التهاب الاعصاب هو السبب الأوحد في 45-60 % من القدم السكرية في حين تكون قصور الدورة الشريانية هي السبب الرئيسي في 10% من الحالات وفى 25 % إلى 45% تكون الأسباب مجتمعة قصور+ التهاب الأعصاب مع أسباب أخرى.



وتنبع خطورة القدم السكرية من أن بتر الأطراف يحدث في مرضى السكر 15 مرة أكثر من المرضى الغير مصابين بالسكر.



بل أن بتر أحد الأطراف لا ينهى المشكلة فهو يحمل مع نسبة وفيات عالية ونسبة عالية جدا لبتر الطرف الآخر الوقاية خير من العلاج1-باتباع التعليمات المستديمة بالعناية بالقدمين لمرضى السكر واكتشاف أي مشكلة بسيطة وعلاجها, العلاج يجب أن يكون عند جراح ذو خبرة مع فريق طبى متكامل.



2-الالتهاب الميكروبي: مجموعة كبيرة من الميكروبات الهوائية واللاهوائية ايجابية وسالبة صبغة جرام بالإضافة إلى الميكروبات المكونة تكون غالبا مشتركة في الالتهاب.



ويجب عمل مسحة زرع من القرحة قبل بدء المضاد الحيوي ذات أهمية ممتازة وإذا كان هناك التهاب خلوي ينصح بعمل زرع للدم ، إذا كانت القرحة سطحية يجب عمل تنظيف بالعيادة, عن طريق عمل غيار بيتدادبن غير لاصق 3-المضاد حيوي: بعد أخذ المسحة ويعدل بعد الحصول على النتيجة ومعرفة حساسية الميكروب إلى المضادات الحيوية 4-عدم استعمال القدم –وعدم تحميل وزن الجسم عليها 5-في حالة وجود التهاب ميكروبي شديد مع ارتفاع في الحرارة والتهاب خلوي وصديد بالقدم يدخل المريض إلى المستشفى 6- إعطاء مضادات حيوية (أكثر من مضاد حيوي) – عن طريق الحقن في الوريد 7-تعطى المضادات المختلفة مثل بنسلين مائي+ ميزونيدازول (أو كلافوران- سيفوبيد) حتى تظهر نتيجة المسحة من القدم ومن الدم – التي يجب زراعتها هوائيا ولا هوائيا في مزرعتين منفصلين.



العلاج الجراحي: غالبا ما يمكن انقاذ القدم إذا كانت الأوعية الدموية سليمة" او تم التغلب على أي قصور بها, فيجب استئصال الأنسجة المصابة والعظام الملتهبة, جميع الأنسجة الميتة يجب استئصالها وهذا لا يمكن عمله بصورة صحيحة إلا في غرفة عمليات وفى الغالب تحت مخدر عام (قصير), ويجب أن يكون الجرح الناتج مسطح بدون تجاويف عميقة –وبدون أنسجة ميتة- تغلب عليه اللون الأحمر وليست له أي رائحة كريهة والتي ينتج عن تعفن الأنسجة الميتة وتحللها, الأنسجة التي تبدو سليمة تنزل وقد يحتاج الأمر أكثر من عملية تنظيف موضعي.



أصابع القدم المصابة بخراج حولها يجب بترها موضوعيا فكم من سيقان بترت بعد محاولات لإنقاذ أصابع ليست لها وظيفة.



ضبط السكر: 1-يجب أن يكون داخل المستشفى2-لا يمكن ضبط السكر بدون علاج جراحي فعال للقدم الملتهبة3-جميع المرضى يجب علاجهم بالانسولين المائي حسب التحليل داخل المستشفى حتى تتم السيطرة على المشكلة في القدم بعض الحالات تحتاج طرق متقدمة مثل مضخة حقن الانسولين.



4-فترة البقاء في المستشفى يجب أن تكون أقصر مدة ممكنة.



لتفادى انتقال أحد الميكروبات من المستشفى إلى المريض إعادة توزيع وزن الجسم على القدم المصابة: تحتاج القدم المصابة – أسابيع إلى شهور طويلة حتى تلتئم القرحة والطريقة الوحيدة للشفاء هي إعادة توزيع الوزن لمنع وزن الجسم من الضغط على مكان القرحة أو الاحتكاك معها وهذا صعب عمليا والراحة بالسرير تكون في المرحلة الحادة ومفيدة جدا على المدى القصيرالجبس: تركيب جبس تحت الركبة مع عمل شباك على القرح النظيفة للمتابعة والغيار ولكن يجب أن يكون الجبس مبطن بعناية شديدة من الداخلالأحذية الطبية الحديثة: حذاء بوت نصف صلب مع قطع المنطقة الداخلية المقالبة للقرحة ويمكن بعد الشفاء بحث عمل حذاء طبى خاص بتوزيع داخلي للوزن للبعد عن مكان القرحة الملتئمة.التهاب الأعصاب المؤلم: ينتج عنه حرقان مستمر في القدمين ويجب تفريقه عن قصور الدورة الشريانية وهو الأخطر على الإطلاق ويمكن علاجها بالأدوية, وتوجد أجهزة حديثة للتنبيه بالموجات القصيرة للعصب ملحوظة هامة عن الأحذية الطبية: يجب التأكد عند استعمالهم بصفة مستمرة بعض المرضى يعتقدوا انها للخروج خارج المنزل وداخل المنزل الشبشب المنزلي يكفى وهذا خطأ شائع بعض المرضى لا يعجبهم شكل الحذاء الطبي – يجب تعليمهم أهمية وخطورة عدم ارتداءه.





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