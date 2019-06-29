منتخب الناشئين يصل الى الاردن ويواجه السعودية الاثنين المقبل في افتتاح بطولة غرب اسيا

2019/06/29 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين البهادلي – المنسق الاعلامي للمنتخب وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين الـى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في بطولة غرب اسيا المقرر افتتاحها في الأول من شهر تموز المقبل بمشاركة ٩ منتخبات تم توزيعها بين ٣ مجاميع.ومن المقرر ان يواجه منتخبنا منتخب السعودية في أولى مبارياته في البطولة يوم الاثنين المقبل على ملعب الزرقاء

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