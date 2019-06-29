2019/06/29 | 23:57

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قاصف 2K تدك مطار جيزان وتصيب أهدافها

السبت

29

حزيران

2019 :

11:32 pm

19

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريعسلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عمليه واسعه استهدفت مطار جيزان

بعدة هجمات بطائرة قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا

عسكرية أخرى.ونؤكد أن العملية بحمد الله أصابت أهدافها بدقة بفضل الله وأدت إلى

تعطيل الملاحة الجوية في المطار.قواتنا ستستمر في استهداف كافة المواقع والمنشآت العسكرية التابعة

للعدو ومن ضمنها المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية ومنها تقلع

الطائرات الحربية والمروحيات لقصف اليمن كونها تعتبر أهدافاً مشروعة

لقواتنا

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