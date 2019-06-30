صورة.. عامل لبناني مع فتاة تتسبب بالاعتداء على عشرات العمال العرب في كازاخستان

2019/06/30 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تهجّم عمّال كازاخستانيون على مشروع يعمل فيه عمّال عرب بينهم لبينانيون وأردنيون وفلسطينيون بسبب نشر أحدهم صورة على مواقع التواصل الاجتماعي مع فتاة

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