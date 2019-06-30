“بيبسي” تتجه لإتخاذ خطوة جديدة بشأن مشروباتها

2019/06/30 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت شركة “بيبسي” العالمية المختصة ببيع المياه الغازية، بأنها ستتجه لخطوة جديدة في إطار عبواتها البلاستيكية.نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الى أن شركة “بيبسي” ستتجه لبيع المياه التي تنتجها علامتها التجارية “أكوافينا” في سلاسل متاجر الوجبات السريعة والمطاعم الأمريكية معبأة في عبوات من الألومنيوم ابتداء من العام المقبل.وتدرس الشركة إمكانية تعميم […]

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