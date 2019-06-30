“بالفيديو” اجتماع الرئاسات الثلاث يخرج بجملة قرارات أبرزها: تعديل قانوني يحمي عبد المهدي من المساءلة حول انهاء ملف الادارة “بالوكالة”

2019/06/30 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عقدت الرئاسات الثلاث إجتماعاً، في قصر السلام ببغداد ،مساء السبت ،بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وناقش المجتمعون تعديل المادة (58) من قانون الموازنة، كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت اكثر للحكومة لغاية 24-10-2019، (تاريخ انتهاء سنة من عمر الحكومة) من اجل اختيار […]

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