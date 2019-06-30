“بالفيديو” قوات الامن تفرق تظاهرة في العشار وسط البصرة.. وحملة اعتقالات تطال محتجين

2019/06/30 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق قامت قوات الامن في البصرة بتفريق تظاهرة غاضبة خرجت للتنديد بالواقع الذي تعيشه المحافظة من فساد وتقصير وسوء ادارة حالت دون تقديم الخدمات وفاقمت بطالة الشباب.وذكرت مصادر محلية أن القوات الامنية في البصرة فرقت متظاهرين في العشار وسط البصرة ، فيما تشير انباء عن محاصرة اخرين في شارع الوطن في حملة […]

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